Trung đoàn Không quân 921: Gần dân, sát việc

Với vai trò và trách nhiệm của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, suốt những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 (đóng trên địa bàn phường Nam Cường) đã và đang tích cực tham gia thực hiện công tác dân vận với nhiều hoạt động gần dân, sát dân, nhất là tại địa phương nơi Trung đoàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 cùng người dân vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Theo Thượng tá Phạm Văn Từ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Không quân 921, muốn hiểu dân thì phải gần dân, chia sẻ với dân. Do vậy, thực hiện chương trình công tác dân vận, những năm qua, Trung đoàn thường xuyên phối hợp với Đảng ủy - UBND các xã, phường trong tổ chức hoạt động; hằng năm, điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các thôn, tổ dân phố giúp đỡ Nhân dân với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Gần dân nên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của Nhân dân địa phương. Trên cơ sở đó, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp đề ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp. Thượng tá Phạm Văn Từ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Không quân 921

Sau sáp nhập, phường Nam Cường có địa hình rộng, nhiều thôn điều kiện kinh tế - xã hội còn những khó khăn đặc thù, đời sống Nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tổ dân phố 9 Tuy Lộc có 100% hộ dân thu nhập từ nghề trồng rau sạch. Sau mỗi trận mưa lũ, hậu quả để lại đối với bà con rất nặng nề, lượng bùn đất dưới hệ thống kênh mương lớn, thời gian khắc phục kéo dài.

Trước thực tế trên, Trung đoàn đã phối hợp cùng chính quyền xây dựng kế hoạch; huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn vệ sinh, khơi thông tuyến kênh mương dài gần 1km, giúp bà con thuận lợi trong canh tác.

Bà Phạm Thị Nhâm - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 9, phường Nam Cường xúc động chia sẻ: "Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 hỗ trợ Nhân dân không còn xa lạ với bà con nơi đây. Người dân trong tổ dân phố luôn coi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 như người thân trong gia đình".

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời biên cương Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 còn là những tuyên truyền viên pháp luật và đồng hành, sát cánh cùng với Nhân dân trong lao động, sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 tham gia chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Chương trình được Trung đoàn Không quân 921 triển khai theo hướng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp giữa giáo dục pháp luật với các hoạt động văn hóa, sân khấu hóa, tạo không khí gần gũi, sôi nổi, giúp cán bộ, chiến sĩ và người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ, vận dụng pháp luật vào thực tiễn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 còn cùng cán bộ phường Nam Cường trực tiếp đến các tổ dân phố, từng gia đình tìm hiểu tâm tư, tuyên truyền, giải thích để thanh niên hiểu rõ quy định pháp luật, tự nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến gần hơn với người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 cùng cán bộ cơ sở tham gia nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Với cách tổ chức linh hoạt, thiết thực, chương trình đã góp phần cụ thể hóa vai trò xung kích của tuổi trẻ Quân đội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở. Qua đó, tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Với tinh thần "Gần dân là phải đến với dân", Trung đoàn Không quân 921 luôn chủ động bám địa bàn để nắm tình hình và hỗ trợ kịp thời Nhân dân khi cần.

Từ năm 2025 đến nay, Trung đoàn Không quân 921 đã tổ chức cho trên 300 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn tuyên truyền pháp luật và lao động giúp dân; trao hàng chục suất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 921 tặng quà các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị và trên địa bàn đóng quân.

Thượng tá Phạm Văn Từ cho biết thêm: "Thời gian tới, Trung đoàn sẽ cụ thể hóa các hoạt động giúp dân để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đồng thời, đây cũng là giải pháp để Trung đoàn Không quân 921 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao".

Gần dân, sát dân và sẵn sàng giúp đỡ dân là phương châm xuyên suốt của Trung đoàn Không quân 921, qua đó tình quân dân ngày thêm gắn bó, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội ngày càng được củng cố, tăng cường.