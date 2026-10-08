Trung đoàn Không quân 920 thả bay đơn thành công 3 học viên đợt 2

Để chuẩn bị cho ban bay, Trung đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện và kiểm tra chặt chẽ trình độ của từng học viên, bảo đảm chu đáo về mọi mặt. Trong suốt quá trình thực hành, dưới sự hướng dẫn, kèm cặp tận tình của các giảng viên, đội ngũ học viên thực hiện thuần thục các thao tác kỹ thuật, kỹ năng xử lý bất trắc, vững vàng tâm lý, bản lĩnh, làm chủ khí tài.

Thiếu tướng Lê Văn Uy, Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân tặng hoa chúc mừng Thượng sĩ Phan Nguyễn Khải Hoàn.

Trong chuyến bay đơn, các học viên vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng được trang bị; thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, duy trì chuẩn xác đường bay, độ cao, tốc độ và các yêu cầu khắt khe của khoa mục, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Giảng viên bay chúc mừng học viên sau khi thả đơn.

Theo dõi và chỉ đạo trực tiếp tại sân bay, thủ trưởng Trường Sĩ quan Không quân đánh giá cao công tác tổ chức, điều hành của Trung đoàn Không quân 920; đồng thời, biểu dương, động viên cán bộ, giảng viên, học viên, mong các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chấp hành nghiêm nền nếp, kỷ luật huấn luyện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

Thủ trưởng Trường Sĩ quan Không quân cùng cán bộ, giảng viên, học viên Trung đoàn Không quân 920.

Thành công của ban bay tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị. Đây là động lực mạnh mẽ để cán bộ, giảng viên, học viên Trung đoàn quyết tâm hoàn thành tốt các bài bay, khoa mục bay tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phi công quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.