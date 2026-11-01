Trung đoàn Hỗn hợp 39 giúp dân ở Côn Đảo

Tại chương trình, Trung đoàn Hỗn hợp 39 đã trao 70 suất rau sạch là sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị hỗ trợ bà con nhân dân; đồng thời tổ chức cắt tóc miễn phí cho 40 người.

Những bó rau xanh tươi, những mái tóc được cắt tỉa gọn gàng tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân.

Tặng rau và trao quà tới bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng rau tới người dân địa phương.

Không chỉ trao tặng những phần quà thiết thực, chương trình còn tạo không gian giao lưu gần gũi, cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân ăn sáng, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của nhân dân để cùng giải quyết.

Trung tá Lý Minh Vân, Chính ủy Trung đoàn Hỗn hợp 39 nhấn mạnh: “Những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đối với nhân dân. Chúng tôi mong thông qua những hoạt động gần gũi, thiết thực sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với bà con, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn Côn Đảo”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Hỗn hợp 39 tham gia cắt tóc tình nguyện.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ đặc khu trao 20 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, hỗ trợ các gia đình trong sinh hoạt hằng ngày.