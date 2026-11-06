Trung đoàn Gia Định diễn tập bắn đạn thật, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

Dự cuộc diễn tập có Đại tá Phùng Thế Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7; Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh; thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7, đại diện lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh.

Với đề mục “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không ở địa hình trung du”, cuộc diễn tập có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 2 được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn và lực lượng thiết giáp của Bộ tư lệnh thành phố; phối hợp với lực lượng dân quân các phường Gò Vấp, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú.

Cuộc diễn tập nhìn từ trên cao.

Xe tăng dẫn bộ binh xung phong.

Trong quá trình thực hành diễn tập, Tiểu đoàn Bộ binh 2 đã thể hiện khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành và vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật. Các bộ phận bí mật cơ động từ vị trí tập kết vào khu vực bố trí chiến đấu, triển khai đội hình trên nhiều hướng, mũi, hình thành thế bao vây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng hỏa lực và tổ chức tiến công. Các tình huống giả định được xử trí linh hoạt, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, nhất là giữa bộ binh, hỏa lực, thiết giáp và lực lượng dân quân.

Các khẩu đội SPG-9 của Trung đoàn Gia Định khai hỏa, yểm trợ cho Tiểu đoàn Bộ binh 2.

Các chiến sĩ khẩu đội đại liên tiêu diệt mục tiêu.

Sau hơn 1 giờ chiến đấu, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên cường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã liên tục tiến công, tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực và phương tiện chiến đấu của địch; ngăn chặn, khống chế các đợt đổ bộ đường không tiếp theo. Các mũi tiến công phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu, tiêu diệt các bộ phận địch còn lại và làm chủ trận địa, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nắm chắc nhiệm vụ, vận dụng tương đối linh hoạt nguyên tắc kỹ thuật, chiến thuật vào từng tình huống; duy trì tốt công tác chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc và phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì sức chiến đấu của bộ đội và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thực hành.

Lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các địa phương trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc diễn tập.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến của cán bộ các cấp; khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội và năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ.