Trung đoàn Bộ binh 974 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Ngày 6-11, Trung đoàn Bộ binh 974 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 (Quân khu 5) tổ chức “Phiên tòa giả định” nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo dõi phiên tòa có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 974 và một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lực lượng dân quân và đoàn viên, thanh niên xã Diên Thọ.

Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên theo dõi phiên tòa giả định.

Tại chương trình, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên được theo dõi phiên tòa giả định xét xử tình huống quân nhân phạm tội “Đào ngũ”. Với sự tham gia của cán bộ Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 trong các vai trò chủ tọa, kiểm sát viên, luật sư và những người tham gia tố tụng, phiên tòa được tổ chức theo trình tự xét xử, từ thủ tục bắt đầu phiên tòa, xét hỏi, tranh luận đến nghị án và tuyên án.

Các chiến sĩ trẻ theo dõi diễn biến phiên tòa giả định.

Các chiến sĩ dân quân và đoàn viên, thanh niên địa phương theo dõi phiên tòa giả định.

Thông qua tình huống vụ án, phiên tòa làm rõ nguyên nhân, diễn biến hành vi đào ngũ, những vi phạm kỷ luật trước đó của quân nhân và các hệ lụy đối với bản thân, gia đình, đơn vị. Đặc biệt, nội dung xét hỏi còn đề cập trách nhiệm của quân nhân trong việc chấp hành chế độ báo cáo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện vi phạm của đồng đội. Qua đó, giúp người xem nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Chiến sĩ dân quân tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức về pháp luật.

Bên cạnh phiên tòa, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên các đơn vị còn tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi tìm hiểu pháp luật, kỷ luật quân đội. Các nội dung được thiết kế dưới hình thức trắc nghiệm, tạo không khí sôi nổi, giúp người tham gia củng cố kiến thức và vận dụng vào thực tiễn công tác, học tập, sinh hoạt.

Thông qua hoạt động, Trung đoàn Bộ binh 974 tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, gắn với những tình huống thực tế trong môi trường quân ngũ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn trong chấp hành pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật, phòng ngừa vi phạm tại đơn vị và địa phương.