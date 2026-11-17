Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thiết thực, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã từng bước đổi mới phương pháp giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

Đổi mới phương thức tuyên truyền

Vừa qua, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 974 và một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên xã Diên Thọ tham gia phiên tòa giả định do trung đoàn phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 (Quân khu 5) tổ chức. Với tình huống giả định xét xử quân nhân phạm tội “Đào ngũ”, chương trình không chỉ tái hiện trình tự một phiên tòa mà còn truyền tải nhiều kiến thức pháp luật, quy định về kỷ luật quân đội thông qua những tình huống gần gũi với môi trường quân ngũ. Điểm đáng chú ý là phiên tòa được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp trình chiếu video clip tóm tắt vụ việc, tái hiện các vai trò trong hoạt động xét xử... Trong chương trình, người tham dự còn được giao lưu, trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật, kỷ luật quân đội; qua đó nắm được hành vi vi phạm và hậu quả pháp lý cũng như trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình, đơn vị và những người xung quanh.

Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên theo dõi phiên tòa giả định.

Thượng tá Hà Ngọc Anh - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 974 cho biết, trong năm 2026, Đảng ủy, Chỉ huy trung đoàn đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở” (Đề án 1371), gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và duy trì kỷ luật trong đơn vị. Từ tình hình thực tế, trung đoàn nhận thấy cần đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục để nâng cao hiệu quả tiếp nhận của cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 tổ chức phiên tòa giả định theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp ứng dụng chuyển đổi số, đưa các nội dung văn bản quy phạm pháp luật vào chương trình một cách sinh động, trực quan. Việc đổi mới phương pháp tuyên truyền còn xuất phát từ yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong quân đội, góp phần nâng cao tính hấp dẫn và hiệu quả của công tác PBGDPL.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật

Trực tiếp theo dõi phiên tòa giả định, chiến sĩ Huỳnh Phúc Khang (Đại đội 2, Tiểu đoàn Bộ binh 460) cho biết, phiên tòa giúp anh nhận thức rõ hơn những hậu quả có thể xảy ra khi quân nhân vi phạm kỷ luật. Qua phiên tòa, anh rút ra kinh nghiệm cho bản thân, chấp hành nghiêm kỷ luật, an tâm tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Anh Nguyễn Thanh Liêm - chiến sĩ dân quân xã Diên Thọ đánh giá cao tính trực quan của phiên tòa giả định. Người tham dự được trực tiếp theo dõi các tình huống xét xử, qua đó hiểu rõ hơn những quy định về pháp luật, kỷ luật trong môi trường quân đội. Từ đó, anh xác định trách nhiệm của bản thân trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ là một hình thức tuyên truyền mới, phiên tòa giả định còn thể hiện hiệu quả phối hợp giữa đơn vị quân đội với cơ quan tư pháp trong thực hiện Đề án 1371. Thông qua việc trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, đảm nhiệm các vai trò tại phiên tòa, cán bộ Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 đã góp phần bảo đảm tính thực tiễn, tính pháp lý và mục tiêu giáo dục của chương trình. Thượng tá Lê Tuấn Phong - Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự khu vực 53 cho rằng, hình thức tuyên truyền này không chỉ giúp người xem hiểu một tội danh hay quy định về hình phạt mà còn có điều kiện tiếp nhận kiến thức từ những tình huống thực tế, từ đó có nhận thức và hành động đúng đắn. Việc tuyên truyền cần có sự tham gia, phối hợp của các đơn vị lực lượng vũ trang địa phương, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và chính quyền cơ sở, qua đó mở rộng đối tượng tiếp cận pháp luật, phát huy vai trò nòng cốt của quân đội trong thực hiện Đề án 1371.

Từ thành công trong lần đầu tổ chức, Thượng tá Hà Ngọc Anh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan tư pháp của Quân khu 5, duy trì phiên tòa giả định như một mô hình giáo dục chính trị mới, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, PBGDPL và giáo dục tư tưởng cho bộ đội. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh, đồng thời lan tỏa trách nhiệm chấp hành pháp luật trong Nhân dân trên địa bàn đóng quân.