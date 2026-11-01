Trung đoàn Bộ binh 974: Lan tỏa nghĩa tình quân dân

Thời gian qua, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu của địa phương và người dân. Từ hỗ trợ phát triển cộng đồng, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo đến giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Gần dân bằng những việc làm thiết thực

"Gian hàng quần áo 0 đồng" do Trung đoàn Bộ binh 974 phối hợp với xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức.

Mới đây, triển khai công tác dân vận đợt 1 năm 2026, Trung đoàn Bộ binh 974 phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Trung Khánh Vĩnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về người dân địa phương. Tại Trường THCS Chu Văn An, đơn vị tặng 2 tủ sách với 600 đầu sách thuộc các lĩnh vực lịch sử, pháp luật, kỹ năng sống, văn học, khoa học... nhằm bổ sung tài liệu học tập cho học sinh. Cùng với đó, "Gian hàng quần áo 0 đồng" tại thôn Hòn Lay tặng 600 bộ quần áo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với đoàn viên, thanh niên và lực lượng dân quân địa phương vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, nạo vét mương thoát nước trên tuyến đường dài khoảng 5km tại thôn Ba Cẳng; dọn vệ sinh trường học, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình công cộng. Những phần việc thiết thực góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sống, đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa bộ đội với Nhân dân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác dân vận của Trung đoàn Bộ binh 974 được triển khai thường xuyên tại nhiều địa bàn, với nội dung đa dạng, thiết thực. Đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể khảo sát nhu cầu, lựa chọn những phần việc phù hợp, trong đó tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và tham gia xây dựng nông thôn.

Nổi bật trong năm 2025 là các hoạt động hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Khi nhiều địa bàn bị ngập lụt, cán bộ, chiến sĩ tham gia vận chuyển hàng cứu trợ, trao hơn 700 suất ăn và nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ. Sau khi nước rút, bộ đội tiếp tục thu gom rác thải, bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường giao thông và trường học. Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, đơn vị tổ chức 3 tổ công tác, mỗi tổ 10 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ dân có nhà bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Trong năm 2026, đơn vị tiếp tục phối hợp xây dựng nhà cho một trường hợp là con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; tham gia xây dựng, sửa chữa 2 nhà "Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn đóng quân, góp phần giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu

Đại diện Trung đoàn Bộ binh 974 trao tượng trưng tủ sách "Trao tri thức - Chắp cánh tương lai" cho Trường THCS Chu Văn An.

Theo Thượng tá Hà Ngọc Anh - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 974, để công tác dân vận đạt hiệu quả, đơn vị xác định phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương và Nhân dân; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong từng hoạt động. Việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể giúp đơn vị lựa chọn nội dung, cách làm phù hợp, đưa công tác dân vận ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Điểm đáng chú ý trong hoạt động dân vận của Trung đoàn Bộ binh 974 là gắn hỗ trợ đời sống với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua thực hiện Đề án 1371 về “Phát huy vai trò của Quân đội tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”, đơn vị lựa chọn những nội dung gần gũi với đời sống để tuyên truyền. Các quy định về nghĩa vụ quân sự; trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, bạo lực gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, giao lưu tại địa phương. Cùng với tuyên truyền, đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo không khí gần gũi, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin, nhất là tại địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác dân vận còn được mở rộng thông qua phối hợp với các đơn vị kết nghĩa và tổ chức đoàn thể. Trong năm 2026, trung đoàn đã phối hợp với các đơn vị trong cụm thi đua tặng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Khánh Vĩnh 8 suất quà cho học sinh, 1 máy bơm nước, 25 bộ chăn, màn và vật dụng sinh hoạt thiết yếu, tổng trị giá 20 triệu đồng. Đối với các cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tham gia vệ sinh khuôn viên, phát quang cây cỏ, cải tạo đất trồng, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh. Tại các địa phương, bộ đội phối hợp với đoàn viên, thanh niên, dân quân làm đường, chỉnh trang cảnh quan, hỗ trợ trường học và công trình công cộng. Qua đó, mối quan hệ phối hợp giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân ngày càng được củng cố.

Từ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nhà ở đến tặng sách, quần áo, làm đường và tuyên truyền pháp luật, Trung đoàn Bộ binh 974 đang cụ thể hóa công tác dân vận bằng những việc làm gần gũi với đời sống. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ không chỉ gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn hiện diện trong các hoạt động vì Nhân dân, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.