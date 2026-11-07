Trung đoàn Bộ binh 254: Chủ động, sẵn sàng cho diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên, 1 cấp

Thao trường huấn luyện.

Giữa làn nước, mang trên mình đầy đủ quân tư trang, các chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 4, Đại đội 2, Trung đoàn Bộ binh 254 miệt mài thực hiện nội dung huấn luyện bơi vũ trang. Từng động tác kỹ thuật đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, khả năng giữ thăng bằng, sức bền và ý chí quyết tâm cao. Đây không chỉ là nội dung huấn luyện nâng cao kỹ năng chiến đấu, mà còn là thử thách giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, khả năng thích ứng trong điều kiện thực tế.

Các chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 4, Đại đội 2, Trung đoàn Bộ binh 254 sẵn sàng thực hiện bơi vũ trang.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tích cực luyện tập các nội dung bổ sung, chú trọng nâng cao thể lực, sức bền và khả năng cơ động. Trên thao trường, mỗi bài tập đều được duy trì nghiêm túc, bảo đảm đúng nội dung, thời gian và yêu cầu huấn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ huấn luyện bơi vũ trang.

Chiến sĩ Thào Seo Hào, Tiểu đội 3, Trung đội 4, Đại đội 2, Trung đoàn Bộ binh 254 cho biết: “Trong quá trình luyện tập bơi vũ trang, khó khăn nhất là phải mang theo trang bị, vũ khí khi bơi, đòi hỏi thể lực và sức bền cao. Tôi luôn tích cực rèn luyện, khắc phục khó khăn, nâng cao kỹ năng bơi. Bản thân quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào thành công của cuộc diễn tập”.

Xác định diễn tập là nhiệm vụ chính trị, quân sự quan trọng, Trung đoàn Bộ binh 254 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và từng đối tượng. Trong đó, đơn vị đặc biệt chú trọng rèn luyện khả năng cơ động, sức chịu đựng, kỹ năng xử trí tình huống và nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Chú trọng rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng chịu đựng, sức bền cho các chiến sĩ.

Trung tá Bàn Văn Chung - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 254 cho biết: “Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch huấn luyện bổ sung sát với yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, tổ chức luyện tập chặt chẽ, khoa học. Trong đó, chú trọng rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng chịu đựng, sức bền; tập trung các nội dung thực hành như bơi vũ trang, hành quân cơ động, bảo đảm cho bộ đội thuần thục động tác, xử trí tốt các tình huống, sẵn sàng bước vào diễn tập”.

Cùng với công tác huấn luyện, các nội dung chuẩn bị phục vụ diễn tập được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Trung đoàn tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện; kiện toàn lực lượng tham gia; rà soát, bổ sung phương án tổ chức chỉ huy và bảo đảm các điều kiện phục vụ nhiệm vụ. Đáng chú ý, đơn vị duy trì nền nếp hành quân rèn luyện 4 buổi mỗi tuần, góp phần nâng cao sức khỏe, khả năng cơ động và sức chịu đựng của bộ đội trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ dài ngày.

Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đều được triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Trên các khu vực được chọn phục vụ diễn tập, không khí chuẩn bị cũng diễn ra khẩn trương. Công tác xây dựng thao trường, căn cứ tình huống chiến đấu giả định, khu vực trú quân, trận địa thực binh bắn chiến đấu và hệ thống mục tiêu hỏa lực được triển khai theo kế hoạch. Mỗi hạng mục đều được rà soát, kiểm tra nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu diễn tập, đồng thời đáp ứng các quy định về an toàn trong huấn luyện và thực hành chiến đấu.

Công tác xây dựng thao trường đã hoàn tất.

Trung tá Bàn Văn Chung - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 254 cho biết thêm: “Đến nay, đơn vị cơ bản hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, luyện tập thuần thục các nội dung, bảo đảm đầy đủ vật chất, trang bị và an toàn tuyệt đối. Quyết tâm của Trung đoàn là 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, sẵn sàng thực hiện diễn tập đạt kết quả cao nhất”.

Với sự chuẩn bị tích cực, đến nay, khối lượng công việc phục vụ diễn tập của Trung đoàn Bộ binh 254 cơ bản đã hoàn thành. Từ huấn luyện thể lực, rèn luyện khả năng cơ động đến xây dựng văn kiện, chuẩn bị thao trường và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, các nội dung đều được triển khai theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 254 đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng

Cuộc diễn tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên, 1 cấp năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 18/11. Đây là dịp để đơn vị kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực tham mưu, khả năng vận dụng nguyên tắc lý luận quân sự vào thực tiễn và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Qua đó, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động và quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 254 đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào diễn tập với khí thế và quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.