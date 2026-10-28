Trung đoàn Bộ binh 244 kiểm tra bắn đạn thật

Trước khi thực hành bắn, chỉ huy đơn vị quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra; phổ biến quy định về kỷ luật, nội quy thao trường, bãi tập và các biện pháp bảo đảm an toàn. Đơn vị chủ động chuẩn bị tốt thao trường, vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm tra; đồng thời động viên, hướng dẫn bộ đội nắm chắc yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin thực hành bài bắn.

Chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 244 thực hành bắn đạn thật súng B41.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Quảng Ninh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 244.

Chiến sĩ tham gia kiểm tra chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, thực hiện đúng quy trình, thuần thục yếu lĩnh động tác, hoàn thành tốt nội dung kiểm tra.

Thông qua kiểm tra bắn đạn thật, đơn vị đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ, khả năng sử dụng vũ khí, trang bị trong biên chế và khả năng hiệp đồng chiến đấu của bộ đội. Qua đó rút kinh nghiệm trong huấn luyện, làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.