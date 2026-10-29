Trung đoàn Bộ binh 18 (Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh) khánh thành 'Nhà tình nghĩa'

Ông La Tiến Thắng, sinh năm 1947, từng chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên trong kháng chiến chống Mỹ; hiện nay tuổi cao, sức khỏe yếu, gia đình ông còn nhiều khó khăn. Ngôi nhà được xây dựng từ năm 2009 đã xuống cấp, tường bong tróc, mái dột, hệ thống điện hư hỏng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh tặng quà gia đình ông La Tiến Thắng nhân dịp khánh thành nhà sau sửa chữa.

Trước hoàn cảnh đó, Trung đoàn Bộ binh 18 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, tổ chức khởi công sửa chữa nhà từ ngày 8-9-2026. Sau hơn một tháng triển khai, công trình hoàn thành vào ngày 20-10, với các hạng mục: Chống thấm, chống dột; trát, sơn lại tường trong và ngoài nhà; lát nền gạch men và sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống điện.

Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 18 trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà tặng gia đình ông La Tiến Thắng.

Tổng kinh phí sửa chữa ngôi nhà là 100 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 18 và Ban CHQS 8 xã (thành phố Quảng Ninh) hỗ trợ 80 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền xã Lục Hồn hỗ trợ 20 triệu đồng.

Các đại biểu tham quan ngôi nhà sau sửa chữa.

Việc khánh thành, bàn giao “Nhà tình nghĩa” sau sửa chữa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 18 và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác chính sách, hậu phương quân đội; góp phần giúp gia đình ông La Tiến Thắng ổn định cuộc sống, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31-10-1945 / 31-10-2026).