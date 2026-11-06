Trung đoàn Bộ binh 174: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho chiến sĩ

Buổi sinh hoạt với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị và cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa, địa phương trên địa bàn.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ được tuyên truyền về ý nghĩa Ngày Pháp luật; thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Đặc biệt, đơn vị tập trung thông tin tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trên địa bàn Quân khu 7 trong 9 tháng đầu năm 2026, phân tích những vụ việc, rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục và rèn luyện bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia trò chơi tìm hiểu pháp luật.

Tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích trong trò chơi tìm hiểu pháp luật.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn nghệ, trò chơi tìm hiểu pháp luật được tổ chức dưới hình thức giao lưu, hỏi đáp sôi nổi và trưng bày sách báo về pháp luật. Cách làm gần gũi, thiết thực đã tạo không khí hào hứng, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp thu kiến thức pháp luật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng vào thực tiễn công tác và sinh hoạt.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên dự Ngày Pháp luật.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Đọc sách, báo tìm hiểu pháp luật.

Thông qua hoạt động, Trung đoàn Bộ binh 174 tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đồng thời, chú trọng đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các cấp, gắn giáo dục pháp luật với quản lý tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo chuyển biến thực chất về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật.