Trung đoàn 95: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Trong 9 tháng năm 2026, Trung đoàn 95 vừa tổ chức huấn luyện, diễn tập, vừa xây dựng doanh trại, chuẩn bị tham gia hội thi cấp Bộ Quốc phòng.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực hệ thống “Vòm phòng không bền vững”; thường xuyên rà soát, bổ sung văn kiện, luyện tập các phương án, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị; phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đoàn công tác kiểm tra nội dung thực hành bắn súng STV-380.

Công tác huấn luyện được tổ chức đúng nội dung, chương trình, gắn với rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động. Bắn chiến đấu cấp tiểu đội, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật cấp đại đội đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Các cuộc diễn tập chỉ huy, cơ quan thực hiện đúng kế hoạch, được Sư đoàn, Quân khu đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương đánh giá cao kết quả bắn súng STV-380 của đơn vị.

Công tác xây dựng chính quy, củng cố doanh trại, chăm lo đời sống bộ đội được chú trọng. Tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung đoàn bộ binh đủ quân cấp Bộ Quốc phòng, Trung đoàn được tặng cờ thưởng của Bộ Quốc phòng…

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương ghi nhận những kết quả Trung đoàn 95 đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Trung đoàn 95 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xử trí các tình huống; bổ sung văn kiện, vật chất, trang bị, luyện tập thành thục các phương án. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ; tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Chuẩn bị chu đáo công tác giải quyết xuất ngũ, điều chỉnh quân số; phối hợp với địa phương sắp xếp quân nhân dự bị, hoàn thiện kế hoạch tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương kiểm tra khu chế biến và công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục, quản lý tư tưởng, giữ vững đoàn kết; thực hiện chặt chẽ công tác tổ chức, cán bộ, đánh giá, tổng kết cuối năm; nâng cao hiệu quả dân vận, chính sách…