Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đại tá Hoàng Đạo, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn; Thượng tá Bùi Văn Hải, Trung đoàn trưởng cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và đơn vị kết nghĩa.

Trung tá Khương Xuân Mạnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 930 tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử của 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại chương trình, Trung tá Khương Xuân Mạnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 930 đã tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị lịch sử của 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và Ngày Văn hóa Việt Nam; làm rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề cao trách nhiệm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, chính quy.

Báo cáo viên pháp luật (Công an thành phố Đà Nẵng) tuyên truyền về tác hại của ma túy.

Trong chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam, Trung đoàn 930 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn hiện nay. Thông qua hình thức trao đổi, tuyên truyền trực tiếp, các nội dung được truyền tải cụ thể, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; đồng thời trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động phòng ngừa, nhận diện và xử lý những tình huống có thể phát sinh trong thực tiễn.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ chào mừng được chuẩn bị công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần yêu nước; cùng các hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể giữa cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn với đơn vị kết nghĩa. Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân-dân, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú trong đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Trung đoàn 930 tiếp tục khẳng định sự quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong môi trường Quân đội; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.