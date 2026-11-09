Trung đoàn 929 (Sư đoàn 372) tổ chức hội thi 'Tuổi trẻ với pháp luật'

Đại tá Bùi Văn Long, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 372 dự và chỉ đạo hội thi.

Tham dự hội thi có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn, đại diện các đơn vị kết nghĩa, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 929.

Hội thi có sự tham gia của 4 đội, gồm khối cơ quan Trung đoàn, khối 2 Phi đội, Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay và Tiểu đoàn Thông tin - Ra đa.

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đại tá Bùi Văn Long, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 372 trao thưởng tặng các đội thi đạt giải cao.

Quang cảnh hội thi.

Đại tá Bùi Văn Đài, Chính ủy Trung đoàn 929 tặng giấy khen đội thi Tiểu đoàn Thông tin - Ra đa có phần thi sân khấu hóa xuất sắc nhất.

Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Trung đoàn 929 tăng cường giao lưu, học hỏi, rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Với hình thức sân khấu hóa được thể hiện sinh động, hấp dẫn, các đội thi lần lượt trải qua 3 phần thi: Giới thiệu về đội; tuổi trẻ với kiến thức pháp luật và ứng xử tình huống; thông điệp tuổi trẻ. Nội dung tập trung giới thiệu truyền thống đơn vị, kiến thức pháp luật, quy định của Quân đội và đơn vị; đồng thời, vận dụng kiến thức vào giải quyết các các tình huống thực tiễn trong quá trình công tác, rèn luyện và sinh hoạt của bộ đội.

Điểm nổi bật của hội thi là sự kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền, giáo dục pháp luật với hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn, tiêu biểu như xã Núi Thành, Trường THCS Núi Thành, Trường THCS Trần Hưng Đạo... Thông qua các tiết mục kịch, thơ, ca, nhạc, hò, vè... được dàn dựng công phu, kiến thức pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần tạo không khí sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với địa phương.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội thi đã thể hiện sự quyết tâm, tự tin, sáng tạo, vận dụng linh hoạt kiến thức pháp luật vào xử lý các tình huống.

Các đội thi thực hiện phần thi “Tuổi trẻ với kiến thức pháp luật và ứng xử tình huống”.

Phần thi “Thông điệp tuổi trẻ” của Tiểu đoàn Thông tin - Ra đa.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của đoàn viên, thanh niên Trường THCS Núi Thành.

Nội dung thi được xây dựng phù hợp, bám sát các quy định của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị. Công tác tổ chức, điều hành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá khách quan, thực chất kết quả của từng đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất tặng khối 2 Phi đội, giải Nhì tặng Tiểu đoàn Thông tin - Ra đa, giải Ba tặng Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay và khối cơ quan Trung đoàn. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giấy khen tặng đội thi Tiểu đoàn Thông tin - Ra đa có phần thi sân khấu hóa xuất sắc nhất.