Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức bắn đạn thật

Thượng tá Nguyễn Đức Quyền, Chính uỷ Trung đoàn động viên bộ đội trước khi thực hành bắn

Theo dõi và chỉ đạo thực hành bắn có Thượng tá Nguyễn Đức Quyền, Chính ủy Trung đoàn.

Tại buổi thực hành bắn, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Trung đoàn thực hiện các bài bắn súng ngắn K54, súng ngắn K59 và súng tiểu liên AK.

Thực hành bắn súng K54

Quá trình thực hành, các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã thể hiện tốt tinh thần luyện tập, khả năng vận dụng yếu lĩnh, động tác và kỹ năng thực hành bắn. Đồng thời, chấp hành nghiêm quy định kiểm tra, nắm chắc điều kiện bài bắn, thực hiện đúng động tác và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng với đó đề cao trách nhiệm của cán bộ chỉ huy và ý thức tự giác, sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mỗi quân nhân.

Thực hành bắn súng tiểu liên AK ở tư thế nằm

Kết quả 100% quân nhân đạt yêu cầu, trong đó 76,7% đạt khá, giỏi thể hiện sự nỗ lực huấn luyện, rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí bộ binh của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của Trung đoàn 915. Đồng thời là cơ sở để đơn vị đánh giá thực chất trình độ từng người rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.