Trung đoàn 915 kiểm tra thực hành bắn đạn thật súng bộ binh

Đợt kiểm tra gồm các nội dung: Bắn bài 1 súng ngắn K54 đối với sĩ quan; súng ngắn K59 đối với phi công; bài 1 súng tiểu liên AK đối với quân nhân chuyên nghiệp. Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá kết quả luyện tập, khả năng vận dụng yếu lĩnh, động tác và kỹ năng thực hành bắn của từng đối tượng.

Chỉ huy Trung đoàn 915 động viên bộ đội trước khi thực hành bắn.

Quá trình kiểm tra, Trung đoàn 915 yêu cầu mỗi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp chấp hành nghiêm quy định kiểm tra, nắm chắc điều kiện bài bắn, thực hiện đúng động tác và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng với chuẩn bị vũ khí, trang bị, công tác tổ chức thực hành bắn gắn với đề cao trách nhiệm của cán bộ chỉ huy và ý thức tự giác, tinh thần quyết tâm của mỗi quân nhân.

Sĩ quan thực hành bắn súng K54

Thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở tư thế nằm bắn dành cho quân nhân chuyên nghiệp.

Qua kiểm tra, 100% quân nhân đạt yêu cầu, trong đó 76,7% đạt khá, giỏi. Kết quả này ghi nhận nỗ lực huấn luyện, rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí bộ binh của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Trung đoàn 915, đồng thời là cơ sở để đơn vị đánh giá thực chất trình độ từng đối tượng, rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.