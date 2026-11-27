Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phát biểu.

Năm 2026, Đảng ủy Trung đoàn 893 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, diễn tập chỉ huy - cơ quan và diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật đạt kết quả giỏi; 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Quân số khỏe bình quân đạt 98,6%.

Cùng với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Trung đoàn tích cực thực hiện công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội; xây dựng 3 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, tham gia sửa chữa đường giao thông, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị thống nhất thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027, làm cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động.

LÊ VY