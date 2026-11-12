Trung đoàn 887 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát biểu, kết luận buổi kiểm tra.

Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, doanh trại, nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội cùng hệ thống kho tàng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra mô hình học cụ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Năm 2026, Trung đoàn 887 duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; hoàn thành huấn luyện các đối tượng đạt chất lượng tốt, nổi bật là tiếp nhận, huấn luyện 200 chiến sĩ mới đạt kết quả khá, riêng kiểm tra thực hành lựu đạn, thuốc nổ đạt giỏi.

Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống bộ đội.

Để chuẩn bị chu đáo cho nhiệm vụ đăng cai tập huấn cán bộ và huấn luyện năm 2027, Trung đoàn 887 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phần việc trọng tâm.

Đơn vị đang tích cực đầu tư xây dựng cơ bản, tự củng cố đồng loạt các thao trường huấn luyện, kiểm tra bắn súng AK, lựu đạn, thuốc nổ, vật cản, chiến thuật tổng hợp và vị trí huấn luyện hậu cần - kỹ thuật.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Trần Hữu Ích ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 887 đã đạt được trong năm 2026.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đoàn công tác, khẩn trương khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ trực SSCĐ. Đồng thời, đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, làm tốt mọi công tác chuẩn bị một cách chu đáo, toàn diện về thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, cơ sở vật chất cũng như nơi ăn ở, sinh hoạt, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ cho nhiệm vụ đăng cai tập huấn cán bộ sắp tới và công tác huấn luyện các đối tượng năm 2027.