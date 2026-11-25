Năm 2026, Trung đoàn 82 đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trung đoàn đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đơn vị an toàn tuyệt đối. Trung đoàn được Sư đoàn 355 đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ thi đua năm 2026.

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, Trung đoàn 82 tổ chức huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số. Kết quả kiểm tra các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó 85,5% khá, giỏi, an toàn tuyệt đối. Huấn luyện chiến sĩ mới 100% nội dung đạt yêu cầu, có 84,5% khá, giỏi; kiểm tra 3 tiếng nổ (bắn súng AK bài 1 đạt khá, đánh thuốc nổ thật bài 1, ném lựu đạn thật bài 1) đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Tham gia hội thao chiến sĩ mới cấp Sư đoàn đạt giải Nhất; huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật các bài bắn cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ nhập ngũ năm 2025, 2026 đạt khá và giỏi; tổ chức diễn tập, tham gia diễn tập bắn đạn thật cấp tỉnh và cấp trên đạt khá, an toàn tuyệt đối.

Trung đoàn duy trì chặt chẽ các chế độ trong ngày, trong tuần; quản lý tốt quân số, phương tiện; tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, bảo đảm an toàn các mục tiêu được giao… Trong năm, có 170 tập thể, 588 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại diện các đơn vị trong Trung đoàn dự triển khai nhiệm vụ công tác năm 2027.

Năm 2027, Trung đoàn 82 tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác, trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của cấp trên. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, nhất là chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, trực thông tin liên lạc; tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, an toàn. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết của cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, thực hiện đột phá về “nâng cao chất lượng huấn luyện”. Tăng cường quán triệt, giáo dục các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 về công tác quản lý giáo dục chấp hành kỷ luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, giáo dục chính trị cho các đối tượng. Duy trì lượng dự trữ vật chất trang bị hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ khác…

Đại tá Vũ Ngọc Hai phát biểu ghi nhận, biểu dương những kết quả Trung đoàn 82 đã đạt được và yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định về nhiệm vụ SSCĐ của cấp trên. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn đóng quân, nắm chắc tình hình, xử trí tốt các tình huống xảy ra. Quản lý chặt chẽ quân số, đúng quy định. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, diễn tập bắn đạn thật cho các đối tượng chặt chẽ, nghiêm túc, phấn đấu 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, có trên 85% trở lên đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường. Duy trì, thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính và chế độ chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.