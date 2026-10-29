Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2): Nâng cao trình độ tác chiến qua diễn tập bắn đạn thật

Dự, chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Lại Tiến Giang, Phó tham mưu trưởng Quân khu 2, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Vũ Ngọc Hai, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 355 nhấn mạnh, diễn tập bắn đạn thật nhằm đánh giá kết quả huấn luyện chiến đấu, khả năng chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của cán bộ phân đội; rèn luyện và vận dụng kỹ, chiến thuật cho bộ đội, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diễn tập được thực hiện qua các giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức và chuẩn bị, thực hành hành quân vào khu vực tập kết chiến đấu; tổ chức và thực hành chiến đấu. Đặc biệt, quá trình thực hiện nhiệm vụ của khung diễn tập, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 82 đã khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, hiệp đồng chặt chẽ, nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, tiêu diệt mục tiêu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Trung đoàn 82 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Lại Tiến Giang phát biểu rút kinh nghiệm diễn tập.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Thiếu tướng Lại Tiến Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia diễn tập; đồng thời yêu cầu Sư đoàn 355, Trung đoàn 82 và các lực lượng liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Kết thúc diễn tập bắn đạn thật, Thiếu tướng Lại Tiến Giang và thủ trưởng Quân khu 2 tặng quà động viên các lực lượng tham gia.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi diễn tập bắn đạn thật của Trung đoàn 82:

Đại tá Vũ Ngọc Hai phát biểu khai mạc diễn tập bắn đạn thật.

Hỏa lực SPG-9 của Trung đoàn 82 lấy phần tử bắn.

Các lực lượng diễn tập bắn đạn thật tiêu diệt mục tiêu.

Thiếu tướng Lại Tiến Giang (đứng giữa) tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập.