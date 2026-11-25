Đại tá Vũ Ngọc Hai phát biểu tại hội nghị.

Năm qua, Trung đoàn 82 quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung đoàn đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trung đoàn tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số. Kết quả kiểm tra các đối tượng có 100% đạt yêu cầu, trong đó 85,5% khá, giỏi; hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Huấn luyện chiến sĩ mới có 84,5% khá, giỏi và giành giải nhất hội thao chiến sĩ mới cấp sư đoàn.

Trong năm, 170 tập thể, gần 590 cá nhân được các cấp khen thưởng. Sư đoàn 355 đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ thi đua năm 2026 cho Trung đoàn 82.

Đại biểu tham quan các sản phẩm tăng gia sản xuất.

Năm 2027, Trung đoàn tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Vũ Ngọc Hai biểu dương kết quả Trung đoàn 82 đạt được, yêu cầu đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, nắm chắc tình hình, xử trí tốt các tình huống. Đơn vị phải phát huy trách nhiệm của cán bộ các cấp trong quản lý quân số, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập và khi tham gia giao thông. Trung đoàn tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội.