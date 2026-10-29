Trung đoàn 5 tích cực chuẩn bị diễn tập chiến thuật bắn đạn thật

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 5 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, hướng trọng tâm vào đơn vị đảm nhiệm thực binh trong cuộc diễn tập. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Trung đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, tiến trình và biện pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác chuẩn bị được tiến hành chặt chẽ, khoa học, sát yêu cầu thực tế.

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Trên thao trường, cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, hợp luyện, tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hành. Những nội dung còn hạn chế được kịp thời chỉ ra, tổ chức rút kinh nghiệm và điều chỉnh phương pháp huấn luyện, hợp luyện. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng luyện tập, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần hình thành tác phong chỉ huy linh hoạt, xử trí tình huống đúng nguyên tắc và nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận.

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Thượng tá Trần Văn Phong, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 nhấn mạnh: “Tiểu đoàn 6 tập trung tổ chức huấn luyện đúng phương châm, sát thực tế, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, bản lĩnh của bộ đội. Chúng tôi chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt kém, duy trì nghiêm kỷ luật, an toàn tuyệt đối”.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, hợp luyện, Trung đoàn 5 còn đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Thông qua giáo dục, quán triệt nhiệm vụ và sinh hoạt đơn vị, cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm, xây dựng động cơ, thái độ huấn luyện đúng đắn; phát huy tinh thần tự giác, chủ động rèn luyện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy và quy định của đơn vị.

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Đại úy Lê Thanh Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm trong từng nội dung huấn luyện, luyện tập; chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy trình kỹ thuật và các quy định an toàn”.

Với yêu cầu của hình thức diễn tập chiến thuật “Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự lâm thời ở địa hình trung du”, công tác chuẩn bị đòi hỏi phải tập trung cao độ, tổ chức chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận. Do đó, Tiểu đoàn 6 chú trọng rèn luyện phương pháp, tác phong chỉ huy, vận dụng kiến thức vào thực hành, nâng cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật và chấp hành nghiêm các quy định an toàn.

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Trong quá trình luyện tập, đội ngũ cán bộ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế; bộ đội tích cực củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thiện công tác chuẩn bị, tạo nền tảng để Trung đoàn 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập cuối năm.