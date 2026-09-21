Trung đoàn 48 hơn 200 cán bộ chiến sĩ giúp dân nhanh chóng ổn định cuộc sống

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) giúp các hộ dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa sau khi nước lũ rút.

Vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các công trình công cộng.

Ngay khi có mặt tại địa bàn xã Kim Tân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 đã nhanh chóng tỏa về những khu vực bị ngập lụt. Tại các hộ dân, bộ đội cùng bà con dọn dẹp nhà cửa, kê lại đồ đạc, lau chùi vật dụng, thu gom bùn đất. Người di chuyển bàn ghế, người cọ rửa nền nhà, người thu gom rác và vật dụng bị nước cuốn. Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng giúp các gia đình giảm bớt đáng kể thời gian, công sức để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân khẩn trương thu hoạch lúa.

Khẩn trương giúp dân thu dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa.

Không chỉ hỗ trợ tại các hộ dân, cán bộ, chiến sĩ còn xuống đồng cùng bà con gặt, thu gom và vận chuyển lúa. Giữa những thửa ruộng còn ngập nước, bộ đội tranh thủ từng giờ, từng bước hỗ trợ người dân thu hoạch phần lúa có thể cứu được, hạn chế thiệt hại sau thiên tai.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 đã phối hợp với địa phương vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa; thu gom rác thải, bùn đất và khơi thông cống rãnh.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đến động viên bộ đội.

Không quản ngại bùn đất, nước bẩn và thời tiết nắng nóng sau lũ, những người lính vẫn miệt mài với công việc. Sự có mặt kịp thời của bộ đội không chỉ góp thêm nhân lực mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất. Mỗi việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 đang góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt tình quân dân trong những ngày gian khó.