Trung đoàn 451 phối hợp trao 200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi

Chiều 24-9, Trung đoàn 451, Vùng 4 Hải quân cùng Công ty Tesla Việt Nam, các đơn vị đồng hành tổ chức trao tặng gần 200 suất quà cho con em cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các trạm ra-đa thuộc Trung đoàn.

Đại tá Nguyễn Tiến Tảo - Chính ủy Trung đoàn 451 tặng quà cho thiếu nhi là con gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho con em quân nhân Trạm ra-đa 560.

Các phần quà đã được chỉ huy trung đoàn trực tiếp trao tặng hoặc chuyển đến tận tay các gia đình và các thiếu nhi. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hướng về hậu phương quân đội, thể hiện sự quan tâm của đơn vị và các nhà đồng hành đối với đời sống tinh thần của con em cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là những gia đình đang sinh sống và làm việc tại các Trạm ra-đa đóng quân ở địa bàn khó khăn, xa xôi. Những phần quà mang ý nghĩa động viên thiết thực, giúp các thiếu nhi có một mùa Trung thu ấm áp, tạo thêm động lực để cán bộ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.