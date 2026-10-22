Trung đoàn 40 hoàn thành nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp

Trung đoàn 40 tổ chức diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật năm 2026

Đợt diễn tập với các hình thức như: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; hành trú quân, vượt sông; phối hợp đánh chiếm lấy lại một phần đồn biên phòng; vận động tập kích, phòng ngự ở địa hình rừng núi và tổ chức bắn đạn thật tại thao trường tổng hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đơn vị tổ chức hành quân trong diễn tập

Theo đánh giá, các đơn vị đã vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến thuật, tổ chức chỉ huy, điều hành chiến đấu chặt chẽ; phối hợp, hiệp đồng nhịp nhàng với lực lượng bộ đội biên phòng, triển khai các mũi tiến công đúng ý định, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật và an toàn trong quá trình thực hành diễn tập.

Thông qua diễn tập, Trung đoàn 40 đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng vận dụng chiến thuật, trình độ kỹ thuật chiến đấu bộ binh và năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung phương pháp huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội.

Lãnh đạo Trung đoàn 40 chỉ đạo, kiểm tra công tác diễn tập

Kết thúc diễn tập, các đơn vị được đánh giá giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật. Kết quả góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng phối hợp tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới phía Tây tỉnh Lâm Đồng.