Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ra-đa Quân chủng Hải quân; Đại tá Nguyễn Trọng Hòa, Phó tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm ra-đa Quân chủng Hải quân (giữa) tặng hoa chúc mừng hội thi.

Trong 3 ngày, các thí sinh sẽ tranh tài nhiều nội dung trên các mặt công tác. Phần thi nhận thức được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm, tập trung vào các nội dung: Tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác chuyên ngành, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật và tài chính.

Các đại biểu và thí sinh tham dự khai mạc hội thi.

Đối với phần thi thực hành, thí sinh phải vận dụng kiến thức, kinh nghiệm để xây dựng, báo cáo kế hoạch ra-đa quan sát trước chi bộ, có cấp trên dự; chỉ huy, điều hành phiên ban quan sát, thông báo, chỉ thị mục tiêu và xử trí tình huống. Đồng thời, thực hành xử trí các tình huống theo phương án A2, phòng không, phòng chống cháy nổ, chiến đấu bảo vệ đơn vị; tổ chức huấn luyện, thực hành chuyên môn và điều lệnh đội ngũ.

Ở nội dung công tác Đảng, công tác chính trị, các thí sinh thực hành xây dựng dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu; duy trì sinh hoạt chi bộ, thông qua kế hoạch và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu; xử trí tình huống đặc biệt của tổ trưởng tổ thông tin đặc biệt trong tình huống A2; tổ chức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong hiệp đồng phiên ban quan sát, thông báo, chỉ thị mục tiêu và xử trí tình huống. Các nội dung thực hành chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật cũng được tổ chức sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đức Thuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 351 phát biểu khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Thuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 351 nhấn mạnh: Hội thi là dịp quan trọng để đánh giá thực chất trình độ, năng lực tham mưu, tổ chức chỉ huy, quản lý và điều hành đơn vị của đội ngũ trạm trưởng, chính trị viên. Cùng với đó, tạo điều kiện để cán bộ trao đổi kinh nghiệm, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khai mạc, các thi sinh bước vào phần thi lý thuyết.

Thông qua hội thi, Trung đoàn 351 tiếp tục đánh giá, bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy các trạm ra-đa; tạo chuyển biến về chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, quản lý kỷ luật, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được giao.