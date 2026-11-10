Theo thông báo của Trung đoàn 34, hoạt động bắn đạn thật diễn ra từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 12-11-2026 (thứ Năm), tại thao trường Hóc Ké, thuộc khu vực khu phố Giao Hội 1 (phường Hoài Nhơn Nam) và khu phố Ngọc Sơn Nam (phường Hoài Nhơn). Đây là hoạt động kiểm tra bắn đạn thật dành cho cán bộ, sĩ quan và tiểu đội vệ binh năm 2026 của Trung đoàn 34.

Trung đoàn 34 sẽ bắn đạn thật tại thao trường Hóc Ké vào ngày 12-11, người dân không vào khu vực thao trường vào thời gian trên để đảm bảo an toàn. Ảnh: Hồng Phúc

Để bảo đảm an toàn, Trung đoàn 34 đề nghị UBND phường Hoài Nhơn Nam và phường Hoài Nhơn thông báo rộng rãi thời gian, địa điểm bắn đạn thật để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Trong thời gian trên, người dân không đi lại, canh tác hoặc chăn thả gia súc, gia cầm trong khu vực thao trường; nghiêm túc chấp hành các quy định, hướng dẫn để bảo đảm an toàn.