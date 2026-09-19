Trung đoàn 292 tổ chức hội thi kiến thức quân nhân

Sáng 19-9, Trung đoàn 292 (thuộc Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức hội thi kiến thức quân nhân năm 2026. Tham dự hội thi có lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 292, chỉ huy các cơ quan, cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị có đội tham gia thi.

Đội thi Trạm ra đa 67 trong phần thi Quân nhân thông thái.

Tham gia hội thi có 3 đội: Tiểu đoàn Thông tin (Phòng Tham mưu); Trạm Ra đa 67; Đại đội Thông tin (Trung đoàn 292). Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi: Khởi động; Nhanh như chớp; Quân nhân số; Quân nhân thông thái. Trong đó phần thi Quân nhân số, các đội thi phải vượt qua 3 thử thách gồm: Trả lời nhanh 10 câu hỏi về kiến thức số trên phần mềm tự động chấm điểm; sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tạo 1 đoạn văn; vẽ 1 bức tranh theo chủ đề do Ban giám khảo đưa ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Phó Chính ủy Trung đoàn 292 trao giải cho các đội.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trạm ra đa 67; giải nhì cho Tiểu đoàn Thông tin.

Hội thi kiến thức quân nhân, là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao kiến thức về chính trị, quân sự, pháp luật… Đồng thời còn góp phần bồi dưỡng kỹ năng số, kiến thức số cho quân nhân, thúc đẩy phong trào “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số” trong toàn trung đoàn.