Có mặt tại Trung đoàn Tên lửa 282, chúng tôi cảm nhận rõ không khí chính quy, nghiêm túc trong các hoạt động của đơn vị. Các chế độ báo thức, thể dục buổi sáng, sắp xếp nội vụ vệ sinh đến học tập, công tác, huấn luyện đều được duy trì đúng kế hoạch, thời gian biểu. Trên sân, cán bộ, chiến sĩ thực hiện thống nhất các động tác điều lệnh đội ngũ; hệ thống biển bảng, pa-nô, khẩu hiệu được bố trí chính quy, cảnh quan doanh trại luôn xanh, sạch, đẹp.

Làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, sinh hoạt "chỉnh huấn" về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Có được điều đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Trung đoàn xác định, muốn xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có chiều sâu, bền vững, trước hết phải làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác cho mỗi quân nhân; đồng thời duy trì nghiêm các chế độ, quy định, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tọa đàm thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Trung tá Bùi Trung Kiên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 282 chia sẻ: “Xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật không phải là việc làm theo phong trào hay chỉ tập trung vào những đợt cao điểm, mà phải trở thành nền nếp thường xuyên trong mọi hoạt động của đơn vị. Chúng tôi yêu cầu cán bộ các cấp phải thực sự gương mẫu, sâu sát, nói đi đôi với làm; duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần, đồng thời quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Mục tiêu cuối cùng là để mỗi quân nhân hiểu đúng, tự giác chấp hành và coi việc thực hiện kỷ luật là trách nhiệm của chính mình”.

Một trong những biện pháp được Trung đoàn 282 chú trọng là kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật với quản lý, rèn luyện kỷ luật. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, Ngày Pháp luật và sinh hoạt đơn vị, cán bộ các cấp tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chỉ thị, hướng dẫn về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đặc biệt, những tình huống dễ phát sinh trong thực tiễn được đưa ra phân tích, trao đổi, giúp bộ đội hiểu rõ quy định, nâng cao khả năng nhận diện và phòng ngừa vi phạm.

Cùng với đó, công tác quản lý tư tưởng được gắn chặt với quản lý kỷ luật. Cán bộ trung đội, đại đội thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư, tình cảm và những khó khăn của từng quân nhân. Những vấn đề nảy sinh được phát hiện, giải quyết ngay từ cơ sở, không để vướng mắc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp.

Cán bộ sư đoàn kiểm tra, nắm tình hình các đơn vị đóng quân ở xa.

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Việt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 177, Trung đoàn 282 cho biết: “Trong quản lý bộ đội, chúng tôi xác định phải nắm chắc từng người, hiểu hoàn cảnh và tính cách của từng chiến sĩ. Có những đồng chí vi phạm nền nếp không phải vì cố tình mà do chưa hiểu hết quy định hoặc còn thiếu kinh nghiệm trong sinh hoạt tập thể. Vì vậy, cán bộ phải kiên trì hướng dẫn, nhắc nhở, phân tích để bộ đội nhận ra vấn đề và tự giác sửa chữa. Tuy nhiên, đối với những trường hợp vi phạm, đơn vị vẫn xử lý nghiêm, đúng quy định, bảo đảm tính giáo dục và sự công bằng”.

Cán bộ các cấp luôn sâu sát, gần gũi với bộ đội.

Để duy trì nền nếp, Trung đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị, chú trọng những đơn vị lẻ, đóng quân xa, điều kiện còn khó khăn. Qua kiểm tra, những hạn chế được chỉ rõ, trách nhiệm của từng cấp được xác định, từ đó đề ra biện pháp khắc phục phù hợp. Việc duy trì nền nếp không chỉ dừng ở yêu cầu của cán bộ mà từng bước trở thành ý thức tự giác của mỗi quân nhân.

Hạ sĩ Lê Thanh Vũ, Khẩu đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 178 tâm sự: “Những ngày đầu về đơn vị, em còn chưa quen với giờ giấc và các chế độ sinh hoạt. Có những việc tưởng như rất đơn giản, như gấp chăn màn, sắp xếp đồ dùng cá nhân, nhưng phải làm đi làm lại mới đúng quy định. Được cán bộ hướng dẫn, anh em trong tiểu đội giúp đỡ, đến nay em đã hình thành được thói quen tốt. Em hiểu rằng chấp hành kỷ luật không chỉ để thực hiện đúng yêu cầu của đơn vị mà còn giúp bản thân trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn với tập thể”.

Thực tế cho thấy, khi mỗi quân nhân hiểu rõ ý nghĩa của xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, các quy định không còn là sự bắt buộc đơn thuần mà dần trở thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày. Từ lời nói, tác phong, giao tiếp đến thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức giữ gìn hình ảnh người quân nhân cách mạng.

Đối với đơn vị tên lửa phòng không, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật còn có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc thù nhiệm vụ đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ, chính xác, thống nhất giữa các thành phần, kíp chiến đấu. Chỉ một biểu hiện chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc không chấp hành nghiêm quy trình, quy định cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung. Vì vậy, Trung đoàn luôn chú trọng giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy trình công tác, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Thời gian tới, Trung đoàn 282 tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; kết hợp chặt chẽ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, nhất là đội ngũ trực tiếp quản lý bộ đội; kết hợp giáo dục, thuyết phục với duy trì nghiêm kỷ luật, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh.

Những chuyển biến ở Trung đoàn 282 không chỉ thể hiện qua doanh trại chính quy, cảnh quan sạch đẹp hay nền nếp sinh hoạt được duy trì nghiêm túc, mà quan trọng hơn là sự trưởng thành trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và tác phong công tác của mỗi quân nhân. Đây chính là nền tảng để đơn vị nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.