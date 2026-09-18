Trung đoàn 274 tổ chức hội thao phòng cháy, chữa cháy

Ngày 18-9, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hội thao phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2026. Tham gia hội thao có 6 đội chữa cháy tại chỗ, 2 đội xe chữa cháy của các cơ quan, đơn vị trong trung đoàn.

Ban tổ chức trao giải cho các đội.

Các đội trải qua 2 nội dung thi lý thuyết và thực hành. Ở nội dung lý thuyết, các thành viên được kiểm tra kiến thức cơ bản về công tác PCCC. Phần thực hành gồm các nội dung: Đoàn trưởng xây dựng, báo cáo kế hoạch phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập theo tình huống; đội trưởng soạn, giảng bài PCCC bằng trình chiếu. Bên cạnh đó, đội chữa cháy tại chỗ thực hành chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản, chống cháy lan; đội xe chữa cháy và đội máy bơm chữa cháy khiêng tay thực hành đội hình 2 lăng B phun nước trúng tiêu điểm trên cự ly 100m.

Thông qua hội thao nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực PCCC; khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng xử lý các tình huống cháy, nổ, cháy rừng, cứu sập; đồng thời đánh giá kết quả huấn luyện PCCC của các cơ quan, đơn vị trong trung đoàn. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, làm cơ sở bổ sung nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao khả năng xử trí các tình huống cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất và địa bàn đóng quân.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Tiểu đoàn 115; giải nhì cho đội Tiểu đoàn 118.