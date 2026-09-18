Trung đoàn 274 nâng cao khả năng xử trí tình huống cháy, nổ

Tham gia hội thao có 6 đội chữa cháy tại chỗ và 2 đội xe chữa cháy của các cơ quan, đơn vị trong Trung đoàn.

Các đội tuyển thực hiện hai nội dung lý thuyết và thực hành, tập trung kiểm tra kiến thức cơ bản về PCCC; xây dựng, báo cáo kế hoạch phòng, chống cháy, nổ, cháy rừng, cứu sập; giảng bài PCCC bằng trình chiếu; thực hành chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản, chống cháy lan và triển khai đội hình phun nước trúng tiêu điểm ở cự ly 100m.

Các thí sinh thực hiện phần thi lý thuyết.

Đội chữa cháy tại chỗ Tiểu đoàn 86 thực hành các nội dung.

Kíp xe chữa cháy Tiểu đoàn 115 thực hành nội dung Hội thao.

Phát biểu chỉ đạo hội thao, Thượng tá Nguyễn Văn Tưởng, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 274 yêu cầu các cơ quan, đơn vị và đội tuyển nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế, thực hiện đúng nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, các lực lượng phải bình tĩnh, tự tin, thuần thục kỹ thuật PCCC, nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và xử trí nhanh, chính xác các tình huống cháy, nổ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, các lực lượng tham gia đã hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp, hiệp đồng và kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC. Kết thúc hội thao, Ban tổ chức trao giải nhất cho Tiểu đoàn 115, giải nhì cho Tiểu đoàn 118.

Thượng tá Nguyễn Văn Tưởng, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 274 trao thưởng tặng các đơn vị đạt giải.

Thông qua hội thao, Trung đoàn 274 đánh giá thực chất kết quả huấn luyện PCCC, kịp thời rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, làm cơ sở bổ sung nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao khả năng xử trí các tình huống cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất và địa bàn đóng quân.