Trung đoàn 274 đẩy mạnh huấn luyện, tham gia diễn tập bắn đạn thật

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong đánh giá kết quả huấn luyện và trình độ thực hành nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 274 đã hạ quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các mặt công tác trong tổ chức huấn luyện đối với Tiểu đoàn 86 - đơn vị thực binh tham gia diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 86, Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 thực hành bắt bám sát mục tiêu theo tình huống giả định.

Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả, chỉ huy Tiểu đoàn 86 đã chú trọng quán triệt nhiệm vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện thành kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp. Quá trình triển khai luôn gắn trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chỉ huy với vai trò của từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Đồng thời duy trì kiểm tra, đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm huấn luyện được đơn vị triển khai đồng bộ, chặt chẽ, chú trọng kiểm tra, quản lý, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ vật chất, điều kiện phục vụ luyện tập.

Khẩu đội bệ phóng thực hành bảo quản.

Thượng tá Đặng Văn Nhã, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 274, nhấn mạnh: “Tiểu đoàn 86 tập trung tổ chức huấn luyện đúng phương châm, sát thực tế, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, bản lĩnh của bộ đội. Chỉ huy phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, bảo đảm đầy đủ các mặt, duy trì nghiêm kỷ luật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt”.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành, đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Niềm vui của chiến sĩ sau giờ huấn luyện.

Theo Thiếu tá Hà Như Hiển, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 86, cán bộ, chiến đơn vị sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm trong từng nội dung huấn luyện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, quy trình kỹ thuật và các quy định an toàn. Đơn vị quyết tâm bình tĩnh, tự tin xử trí các tình huống, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đạt thành tích cao nhất.

Tham gia diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức không chỉ là dịp kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện mà còn tạo điều kiện để đơn vị nhìn nhận thực chất những điểm mạnh, hạn chế, để rút kinh nghiệm trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng Trung đoàn 274 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.