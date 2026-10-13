Trung đoàn 254 tuyên truyền truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 cho hơn 800 học sinh

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Ngô Viết Tùng - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 254 giới thiệu những nét tiêu biểu trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Quân khu 2 qua các thời kỳ; làm nổi bật truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”, những chiến công, thành tích và đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Thông qua các câu chuyện lịch sử và dẫn chứng thực tiễn, học sinh hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của lực lượng Quân khu 2, những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh. Qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, khơi dậy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Hoạt động góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát huy vai trò phối hợp giữa Trung đoàn 254 với nhà trường trong giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho học sinh; đồng thời lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.