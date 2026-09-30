Trung đoàn 254 tổ chức tọa đàm “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công - Xứng danh đơn vị anh hùng LLVT Nhân dân”

Đại tá Nguyễn Ngọc Bằng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo chương trình. Cùng dự có đại biểu Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, các tổ chức chính trị - xã hội xã Xuân Quang, xã Phong Hải; Ban Giám hiệu Trường THPT số 2 Bắc Hà; đại biểu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Trung đoàn 7, 8, 121; Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254.

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên đã cùng ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 254. Những câu chuyện, ký ức của các thế hệ đi trước giúp cán bộ, chiến sĩ hôm nay thêm trân trọng những hy sinh, cống hiến của lớp lớp cha anh, xác định rõ trách nhiệm trong việc tiếp nối truyền thống, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tăng cường đoàn kết quân dân và chủ động ứng dụng chuyển đổi số.

Chương trình giao lưu, tọa đàm góp phần tô thắm truyền thống của LLVT Quân khu 2: “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 phấn đấu, rèn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.