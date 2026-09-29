Trung đoàn 247 hoàn thành xuất sắc Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp về động viên năm 2026

Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Sa Minh Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đào Toàn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Thủ trưởng các phòng và các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Trong quá trình diễn tập, Trung đoàn 247 đã thực hiện đúng nội dung, chương trình và kế hoạch đã đề ra; vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, lý luận trong xử trí các tình huống. Trong thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị tại trạm tiếp nhận của đơn vị; tổ chức tiếp nhận quân nhân dự bị do các xã trên địa bàn tỉnh bàn giao; cấp phát quân trang và tổ chức biên chế vào các đơn vị được thực hiện theo đúng quy định. Trong thực hành bắn chiến đấu tiến công địch ở địa hình rừng núi, các lực lượng đã có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; thực hiện tốt chiến thuật đã đề ra và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao công tác chuẩn bị và thực hành động viên của chỉ huy và cơ quan, đơn vị các cấp; sự phối hợp, hiệp đồng giữa Trung đoàn 247 Bộ CHQS tỉnh với các địa phương trong nhận lệnh động viên, huy động, vận chuyển, bàn giao, tiếp nhận quân nhân dự bị.

Khẩu đội ĐKZ của Trung đoàn 247 trước giờ thực binh bắn chiến đấu.

Đồng thời, đây là dịp để các địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phúc tra, biên chế các quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên của tỉnh và của các đơn vị nhận nguồn; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện và thực hành diễn tập của lực lượng dự bị động viên. Các nội dung diễn tập đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt và được Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ CHQS tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà cho các tập thể tham gia thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập. Đồng thời tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ diễn tập.