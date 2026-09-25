Trung đoàn 247 chuẩn bị cho diễn tập động viên quân nhân dự bị năm 2026

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác đăng ký quân nhân dự bị tại các vị trí tiếp nhận.

Tại buổi luyện tập, Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh đã thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị tại trạm tiếp nhận của đơn vị; tổ chức tiếp nhận quân nhân dự bị do các xã trên địa bàn tỉnh bàn giao; cấp phát quân trang; tổ chức biên chế vào các đơn vị theo chuyên ngành và tổ chức huấn luyện bổ sung cho lực lượng quân nhân dự bị. Đồng thời, tổ chức luyện tập thực hành chiến đấu có bắn đạn thật tại thao trường bắn chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Cuộc luyện tập tổng hợp nhằm đảm bảo tốt mọi công tác chuẩn bị và thực hành động viên của chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp, sự phối hợp, hiệp đồng giữa Trung đoàn 247 với các địa phương trong nhận lệnh động viên, huy động, vận chuyển, bàn giao, tiếp nhận quân nhân dự bị. Đây cũng là dịp để các địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phúc tra, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên của tỉnh và các đơn vị nhận nguồn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện và thực hành diễn tập của lực lượng dự bị động viên.

Phát biểu chỉ đạo buổi luyện tập, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Trung đoàn 247 tiếp tục rà soát mọi công tác chuẩn bị, nhất là các nội dung trong tiếp nhận quân nhân dự bị và trong chuẩn bị cho thực hành bắn chiến đấu của lực lượng dự bị động viên. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị để mọi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.