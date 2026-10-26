Trung đoàn 238 (Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) chữa cháy rừng tại núi Sơn Đào

Khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng keo, bạch đàn trên núi Sơn Đào. Ngay sau khi nhận tin, Trung đoàn 238 cử 25 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Trần Hải Nam, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn chỉ huy, nhanh chóng cơ động theo đường đồi với cự ly gần 4km để tiếp cận hiện trường, phối hợp với các lực lượng phát đường băng cản lửa, khoanh vùng và dập lửa, ngăn cháy lan.

Hiện trường vụ cháy rừng tại khu vực núi Sơn Đào.

Đến 21 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng sau đó lại bùng phát trở lại một số điểm. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phối hợp xử lý các điểm cháy, kiểm tra khu vực có nguy cơ bùng phát trở lại. Đến 22 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trung đoàn tiếp tục duy trì lực lượng tại hiện trường, sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 238 tham gia chữa cháy rừng.

Việc kịp thời tham gia chữa cháy rừng thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 238 trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, góp phần bảo vệ rừng, gìn giữ môi trường và củng cố tình đoàn kết quân dân.