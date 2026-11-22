Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tạo động lực để bộ đội yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Đại đội 2 hưởng ứng phong trào đọc sách.

Ngày 24-11-1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội. Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Hưởng ứng sự kiện này, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 224 chú trọng tuyên truyền, giáo dục thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin, pa-nô, khẩu hiệu và các buổi sinh hoạt chính trị. Nội dung tập trung làm rõ vai trò của văn hóa, trách nhiệm của quân nhân trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống và tác phong chính quy.

Cán bộ, chiến sĩ khối Trung đoàn bộ củng cố cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, Trung đoàn duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị, tạo sân chơi bổ ích sau những giờ huấn luyện, công tác. Phòng Hồ Chí Minh, tủ sách và các thiết chế văn hóa được chú trọng khai thác, góp phần hình thành thói quen đọc sách, tự học, nâng cao kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong sinh hoạt hằng ngày, các đơn vị duy trì nền nếp vệ sinh doanh trại, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện nghiêm quy định về giao tiếp, ứng xử, lễ tiết, tác phong quân nhân. Những việc làm giản dị như giữ gìn nơi ăn ở gọn gàng, đoàn kết, giúp đỡ đồng đội, chia sẻ khó khăn trong công việc và cuộc sống được coi là biểu hiện thiết thực của văn hóa quân sự.

Chi đoàn Đại đội 10 Thông tin tổ chức giao lưu bóng đá giữa các phân đoàn.

Thượng úy Đỗ Ngọc Hảo, Chính trị viên Đại đội 2 chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng đưa nội dung xây dựng văn hóa vào từng hoạt động, nền nếp sinh hoạt của bộ đội. Từ xây dựng cảnh quan doanh trại, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đến giáo dục ý thức giao tiếp, ứng xử, đều hướng tới tạo môi trường đoàn kết, thân thiện, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị”.

Đoàn Thanh niên Trung đoàn cũng phát huy vai trò xung kích trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đơn vị. Qua đó, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của quân nhân trẻ.

Hạ sĩ Trần Tuấn Ân, chiến sĩ thông tin, Đại đội 10 Thông tin cho biết: “Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp chúng tôi có thêm niềm vui sau giờ huấn luyện, công tác. Qua đó, tình cảm đồng chí, đồng đội thêm gắn bó, mỗi người cũng ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan doanh trại và thực hiện nếp sống văn minh”.

Chi đoàn Đại đội 4 tổ chức thi đấu bóng chuyền.

Thượng tá Nguyễn Hồng Lâm, Chính ủy Trung đoàn 224 nhấn mạnh: “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong đời sống bộ đội, từ nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác đến các mối quan hệ đồng chí, đồng đội. Các hoạt động văn hóa phải thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ đơn vị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ”.

Thông qua những hoạt động gần gũi, thiết thực, Trung đoàn 224 từng bước đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống bộ đội, trở thành động lực tinh thần trong học tập, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.