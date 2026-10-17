Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312) hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật

Báo cáo đánh giá kết quả của Trung đoàn 209 đã nêu bật: Trong quá trình diễn tập, đơn vị đã tổ chức thực hành đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, từ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng ra khu sơ tán đến tổ chức hành quân, trú quân và thực hành các nhiệm vụ chiến thuật.

Trên từng cương vị, cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, vận dụng kiến thức đã được huấn luyện vào thực tiễn, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống, thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 hành quân với tổng chiều dài hơn 100km qua nhiều loại địa hình khác nhau.

Thực hành vượt sông.

Điểm nổi bật của đợt diễn tập là các nội dung thực hành chiến thuật được tổ chức liên hoàn, sát thực tế chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hành bài tập vượt sông trong hành trú quân chiến đấu; đại đội bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không; diễn tập đối kháng với hình thức đại đội bộ binh tập kích; đại đội bộ binh vận động tiến công và diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đại đội, tiểu đoàn.

Thông qua từng nội dung, bộ đội được rèn luyện khả năng cơ động, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu, xử trí tình huống và nâng cao sức bền trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ với cường độ cao.

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên tặng nước uống, động viên bộ đội hành quân.

Đặc biệt, với quãng đường hành quân hơn 100km, điều kiện thời tiết và địa hình có những khó khăn nhất định, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, khắc phục khó khăn, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị, duy trì nghiêm nền nếp, kỷ luật hành quân.

Mỗi chặng đường, mỗi nội dung thực hành đều là dịp để bộ đội rèn luyện ý chí, tác phong, phương pháp công tác, nâng cao khả năng chịu đựng gian khổ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tự tin với những phát bắn diệt mục tiêu.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Phố, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 12 động viên cán bộ, chiến sĩ thực hành bắn đạn thật đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn.

Trong quá trình hành quân thực hiện nhiệm vụ, đơn vị nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thành công của đợt diễn tập tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tinh thần chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để Trung đoàn 209 đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và sức mạnh tổng hợp của đơn vị; đồng thời, rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống Trung đoàn Sông Lô anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, rèn luyện bản lĩnh, ý chí quyết tâm, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.