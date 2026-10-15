Trung đoàn 2 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ TP Quảng Ninh

Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và nỗ lực khắc phục khó khăn của đơn vị trong quá trình chuẩn bị, thực hành diễn tập. Những phần quà thiết thực là nguồn động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Quân khu 3 và lãnh đạo TP Quảng Ninh động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 395.

Trong quá trình tham gia thực binh diễn tập, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, tích cực luyện tập, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng vào thực hành các nội dung. Kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần khẳng định chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đoàn công tác tặng quà, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 395.

Sự quan tâm, động viên của thủ trưởng Quân khu 3 và lãnh đạo TP Quảng Ninh là động lực để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 tiếp tục phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.