Ngày 27-11, Trung đoàn 196 Hải quân tổ chức Hội nghị quân chính năm 2026. Đại tá Nguyễn Văn Đồng - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân dự, chỉ đạo. Thượng tá Vũ Quảng - Trung đoàn trưởng chủ trì hội nghị; Thượng tá Phạm Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung đoàn phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2027.

Đại tá Nguyễn Văn Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2026, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 196 đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm hệ thống trực, tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; triển khai cho các tàu đi biển đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn. Đơn vị hoàn thành kế hoạch, thời gian, nội dung huấn luyện trong năm cho các đối tượng; công tác xây dựng nền nếp chính quy ở đơn vị từng bước được nâng lên.

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực; công tác tổ chức xây dựng đảng duy trì nền nếp; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thực hiện đúng quy định. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính được triển khai đúng kế hoạch, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, chất lượng, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Chỉ huy Trung đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Toàn trung đoàn luôn giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Đồng biểu dương Trung đoàn 196 đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm mà hội nghị đã chỉ ra; xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung đoàn 196 phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2027 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, tự chủ, sáng tạo, quyết thắng” và trao thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.