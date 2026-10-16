Trung đoàn 196 Hải quân tổ chức các hoạt động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam

Chiều 16-10, Trung đoàn 196 Hải quân tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thủ trưởng Trung đoàn 196 tặng hoa chúc mừng các hội viên phụ nữ.

Thủ trưởng Trung đoàn cùng cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn trung đoàn đã gửi lời chúc mừng, động viên những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, ghi nhận đóng góp tích cực của chị em trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Nguyễn Trần Thanh - Phó Chính ủy Trung đoàn biểu dương những thành tích của Hội Phụ nữ Trung đoàn trong năm 2026. Thời gian qua, các hội viên phụ nữ vừa xây dựng tốt gia đình "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch"; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện rõ nét vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ trưởng trung đoàn động viên cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động gặp mặt, Trung đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và giao hữu pickleball nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.