Trung đoàn 174: Chủ động huấn luyện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai

Camera giám sát ghi lại cảnh nhóm người vây quanh một chiếc xe container bị lật ở khúc cua. Sau đó có một xe container khác bất ngờ lao tới và đâm thẳng vào chiếc xe đang nằm đường, khiến đám đông bỏ chạy tán loạn. Tình huống xảy ra tại Hà Tĩnh.