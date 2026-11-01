Trung đoàn 174: Chủ động huấn luyện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai
Chủ động trong huấn luyện, vững vàng trong xử trí tình huống, chặt chẽ trong hiệp đồng và an toàn trong thực hiện nhiệm vụ, đó là cơ sở để Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng có mặt tại những địa bàn khó khăn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/trung-doan-174-chu-dong-huan-luyen-san-sang-ung-pho-voi-cac-tinh-huong-thien-tai-64786