Trung đoàn 15, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang: Ấm tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc

Giữa vùng cao xã Mậu Duệ, trên đoạn đường đang được đổ bê tông, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 15 cùng bà con nhân dân khẩn trương tay xẻng, tay cuốc; phối hợp nhịp nhàng thực hiện các phần việc: Xúc vật liệu, san mặt đường... Đại úy Phàn Páo Sun, Trợ lý Chính trị Trung đoàn Bộ binh 15, chia sẻ: “Khi trực tiếp cùng bà con đổ đường bê tông, chúng tôi càng hiểu những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào vùng cao; con đường sớm hoàn thành, giúp bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Công việc tuy vất vả nhưng thấy bà con phấn khởi, anh em rất vui. Qua mỗi lần giúp dân, tình cảm giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân càng thêm gắn bó”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 15 cùng nhân dân xã Mậu Duệ đổ bê tông đường giao thông nông thôn.

Được biết, thông qua tuyên truyền, vận động, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, Trung đoàn hỗ trợ 250 tấn xi măng giúp bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại hai thôn Mùa Lệnh và Hạt Đạt, xã Mậu Duệ. Riêng tại thôn Mùa Lệnh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn trực tiếp giúp nhân dân tham gia đổ đường bê tông.

Đại diện Trung đoàn 15 và các nhà hảo tâm trao gạo tặng các hộ nghèo thôn Lũng Thầu, xã Phố Bảng.

Đợt này, không chỉ góp sức làm đường, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 15 còn vận động được các cơ quan đơn vị và nhà hảo tâm được 6,5 tấn gạo tặng hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Vàng Mí Chơ, người dân thôn Lũng Thầu xúc động nói: “Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, được các chú bộ đội và nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, tôi vui lắm. Có thêm gạo, gia đình cũng đỡ lo chuyện ăn uống. Tôi cảm ơn các chú bộ đội đã quan tâm đến bà con”.

Theo bà Vừ Thị Dính, Trưởng thôn Lũng Thầu, sự quan tâm, hỗ trợ của bộ đội và các nhà hảo tâm không chỉ giúp các hộ nghèo giảm bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm lao động, sản xuất.

Trung đoàn 15 trao gạo tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Trung đoàn 15 còn hỗ trợ các trường học vùng cao, nơi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu thốn. Thông qua vận động các nhà hảo tâm, đơn vị đã trao tặng 20 máy tính cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Minh, góp phần cải thiện điều kiện giảng dạy, giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin.

Đặc biệt, ngày 20-9 vừa qua, Trung đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Yên Minh và các nhà tài trợ khánh thành, bàn giao công trình nước sinh hoạt trị giá 408 triệu đồng. Kinh phí xây dựng công trình được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua sự kết nối của Trung đoàn. Công trình phục vụ 4 trường học và Trạm Y tế xã Yên Minh, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho 1.704 học sinh và 156 giáo viên.

Công trình nước sinh hoạt trị giá hơn 400 triệu đồng được Trung đoàn 15 kết nối góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho giáo viên, học sinh xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang.

Thượng tá Phàn Văn Dùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 15, cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố thế trận lòng dân. Để các hoạt động đi vào thực chất, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, nắm bắt những khó khăn, nhu cầu thiết thực của nhân dân, từ đó xây dựng kế hoạch, huy động các nguồn lực hỗ trợ phù hợp. Những kết quả bước đầu tuy còn khiêm tốn nhưng đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt, học tập của đồng bào và học sinh vùng cao, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Những hoạt động dân vận thiết thực của Trung đoàn 15 góp phần chăm lo đời sống đồng bào vùng cao, bồi đắp tình đoàn kết quân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Từ những việc làm cụ thể, gần gũi với đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 15 đang góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, bồi đắp tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.