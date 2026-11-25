Tại chương trình, Trung đoàn 141 tổ chức các gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu như rau xanh, củ, quả, trứng, cá… Toàn bộ sản phẩm đều do cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chăm sóc, chăn nuôi và sản xuất tại đơn vị, được trao tặng miễn phí đến bà con.

Không đặt nặng giá trị vật chất, những món quà giản dị từ thành quả lao động của bộ đội chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và tinh thần sẻ chia với nhân dân địa phương. Hoạt động đã thu hút sự quan tâm của người dân, góp phần tạo nên không khí thân tình, ấm áp tại phiên chợ vùng cao.

Nghĩa tình người lính qua những sản phẩm tăng gia tặng bà con vùng cao. (Ảnh: PV)

“Phiên chợ 0 đồng” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ đời sống người dân mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 tăng cường giao lưu, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân.

Đây là việc làm thiết thực thể hiện phẩm chất, trách nhiệm của người quân nhân với nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.