Trung đoàn 141: Chủ động nắm tư tưởng, phòng ngừa vi phạm từ cơ sở

Năm 2026, Trung đoàn 141 triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 141 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy và chủ động phòng ngừa vi phạm, mất an toàn. Trung đoàn phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội, nhất là cán bộ trung đội, đại đội trong nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng quân nhân.

Những biểu hiện bất thường về tâm lý, sức khỏe, sinh hoạt và tinh thần trách nhiệm được quan tâm, tìm hiểu để có biện pháp động viên, hỗ trợ phù hợp. Đơn vị đồng thời khai thác ứng dụng đối thoại dân chủ để tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ.

Một buổi giáo dục chính trị tại Trung đoàn 141.

Thực tiễn cho thấy, sự sâu sát, quan tâm của cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp bộ đội vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. Trường hợp Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Anh, chiến sĩ Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 là một ví dụ về tinh thần cố gắng của người chiến sĩ trong quá trình rèn luyện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sức khỏe của Nguyễn Ngọc Anh có thời điểm không thật tốt, ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt và khả năng tham gia các hoạt động. Trước tình hình đó, cán bộ đơn vị quan tâm nắm bắt, động viên, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn đồng chí thực hiện chế độ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe phù hợp. Bản thân Ngọc Anh vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức khắc phục khó khăn, mong muốn tiếp tục rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Từ trường hợp này, cán bộ đơn vị càng nhận thức rõ việc quản lý bộ đội phải gắn chặt với chăm lo sức khỏe, nắm bắt diễn biến tư tưởng và hướng dẫn phương pháp rèn luyện phù hợp. Tinh thần cố gắng của quân nhân rất đáng trân trọng, song phải đi đôi với việc chấp hành hướng dẫn chuyên môn, không chủ quan trước những dấu hiệu sức khỏe bất thường.

Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ: “Có thời điểm sức khỏe chưa tốt, tôi gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ. Được chỉ huy và cán bộ đơn vị thường xuyên hỏi han, động viên, tôi cảm thấy yên tâm hơn, có thêm quyết tâm khắc phục khó khăn”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 cùng đọc báo, trò chuyện trong giờ nghỉ.

Đại úy Bùi Văn Quân, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, cho biết: “Qua trường hợp đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, chúng tôi xác định cán bộ đại đội phải nắm chắc tình hình từng chiến sĩ, từ sức khỏe, tư tưởng đến hoàn cảnh gia đình, không chỉ chờ bộ đội báo cáo khi khó khăn đã phát sinh. Với những đồng chí sức khỏe chưa tốt, cán bộ phải kịp thời thăm hỏi, động viên, phối hợp với quân y theo dõi và tham mưu chỉ huy có biện pháp hỗ trợ phù hợp”.

Cùng với nắm chắc tư tưởng, Trung đoàn 141 chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Các mô hình như xây dựng clip “Giữ vững bản lĩnh trước những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội”, “Mỗi tuần một câu chuyện”, xem phim lịch sử, phim truyền thống Quân đội và đơn vị góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của bộ đội.

Trung đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giáo dục chính trị thông qua phần mềm học tập, thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết và mô hình “Mã QR - học tập mọi lúc, mọi nơi”. Nội dung được lựa chọn, kiểm duyệt, tập trung vào kiến thức chính trị, pháp luật, điều lệnh, truyền thống đơn vị và các quy định cần thiết, bảo đảm chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự và an toàn thông tin.

Trung đoàn 141 và xã Sóc Sơn tổ chức tọa đàm “Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn”.

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đơn vị duy trì bản tin pháp luật hằng tháng, kết hợp các hình thức “Mỗi ngày một điều luật”, “Mỗi tuần một câu hỏi pháp luật”. Nội dung tập trung vào những quy định gắn với nhiệm vụ và đời sống quân nhân như chấp hành kỷ luật, an toàn giao thông, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Trung đoàn đã phối hợp với xã Sóc Sơn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn”; đồng thời phối hợp với Công an xã Trung Giã, Công an xã Sóc Sơn và Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I tổ chức 8 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông qua các hoạt động phối hợp, cán bộ, chiến sĩ được bổ sung kiến thức pháp luật, trao đổi những tình huống thực tiễn, nâng cao nhận thức về trách nhiệm chấp hành pháp luật, kỷ luật và phòng ngừa mất an toàn. Cùng với đó, Trung đoàn tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông, nhắc nhở bộ đội chấp hành quy định khi sử dụng phương tiện cá nhân, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia và không chủ quan khi sức khỏe không bảo đảm. Đơn vị đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và kịp thời hỗ trợ những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm sâu sát cơ sở, lấy giáo dục, phòng ngừa làm trọng tâm, thời gian tới Trung đoàn 141 tiếp tục phát huy hiệu quả đối thoại dân chủ, tư vấn tâm lý, pháp lý và phối hợp với gia đình, địa phương, các cơ quan chức năng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, bảo đảm an toàn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập năm 2026.