Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh tổ chức diễn tập chiến thuật có thực hành bắn chiến đấu

Dự theo dõi, kiểm tra diễn tập có Thượng tá Nguyễn Hữu Năng - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra kết quả tổ chức huấn luyện, luyện tập chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ trung đoàn, đồng thời nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các phân đội trong biên chế và phối thuộc, rèn luyện cho các phân đội sát với thực tế chiến đấu.

Đại đội Bộ binh 1 thực hành gói buộc quân tư trang, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc diễn tập được thực hiện bài bản qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vận hành cơ chế. Giai đoạn 2, tổ chức hành quân, trú quân và hiệp đồng chiến đấu. Giai đoạn 3, thực hành bắn chiến đấu và hiệp đồng các bộ phận kỹ thuật, chiến thuật.

Các lực lượng thực hành bắn chiến đấu.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn 121 chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện bổ sung, luyện tập các phương án; chuẩn bị chặt chẽ hệ thống văn kiện, thao trường, vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần. Cán bộ các cấp được bồi dưỡng, thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức chỉ huy, điều hành; cán bộ, chiến sĩ tích cực luyện tập, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng xử trí các tình huống.

Trong thực hành diễn tập, đơn vị đã vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến thuật vào từng giai đoạn chiến đấu; tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các bộ phận chặt chẽ, xử trí tình huống phù hợp, phát huy hiệu quả các loại hỏa lực. Quá trình cơ động và thực hành bắn chiến đấu được tổ chức nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.

Thượng tá Nguyễn Hữu Năng - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị họp rút kinh nghiệm sau diễn tập.

Kết thúc diễn tập, Thượng tá Nguyễn Hữu Năng biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng chí yêu cầu đơn vị nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, nhất là trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng xử trí các tình huống sát thực tế chiến đấu.