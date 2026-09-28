Trung đoàn 10, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tăng gia sản xuất ứng dụng công nghệ cao

Trung đoàn 10 (tiền thân là Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác) ra đời trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ tháng 7-2025, sau khi giải thể cấp huyện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Trung đoàn 10 di chuyển về vị trí đóng quân mới. Trên vùng đất chịu ảnh hưởng của khí hậu biển, đất nhiễm phèn, mặn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tận dụng điều kiện tự nhiên để từng bước tăng gia sản xuất với cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Khu tăng gia sản xuất của Trung đoàn hiện nay luôn xanh mướt với những luống cải xanh, rau muống, mồng tơi, các loại rau gia vị và hệ thống giàn bầu bí, mướp đắng trĩu quả. Về chăn nuôi, đơn vị lựa chọn nuôi dê, lợn rừng lai, gà, vịt… bảo đảm chất lượng tốt. Qua đó, tạo thêm nguồn thực phẩm, nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất và góp phần cải thiện đời sống bộ đội.

Mô hình nuôi tôm sú công nghiệp tại Trung đoàn 10 bước đầu cho kết quả tốt.

Để có được thành quả trên, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10 đã tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ san lấp mặt bằng, cải tạo đất, lắp đặt và sửa chữa nhà lưới, chuồng nuôi. Trung đoàn giao cơ quan hậu cần - kỹ thuật chủ trì về giống, kỹ thuật; phân bổ luống rau cho các cơ quan, đơn vị chăm sóc.

Thượng úy Trần Nhật Khoa, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 cho biết: “Với đặc thù địa bàn đứng chân, cán bộ, chiến sĩ đã phát huy trách nhiệm trong lao động, tăng gia sản xuất. Từ những khó khăn, thử thách của tự nhiên, chúng tôi đã tạo nên màu xanh cho khu vực tăng gia sản xuất. Ngoài ra, đơn vị luôn gắn công tác tăng gia sản xuất với chăm lo xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp; bảo đảm vệ sinh môi trường”.

Những luống rau xanh tốt tại khu tăng gia sản xuất của Trung đoàn 10.

Điểm nhấn trong hoạt động tăng gia sản xuất của Trung đoàn 10 là mô hình nuôi tôm sú công nghiệp với tổng diện tích 4 ao nuôi khoảng 7ha. Đơn vị nhận diện rõ những điểm chú ý quan trọng nhất khi nuôi tôm sú công nghiệp từ việc chuẩn bị ao nuôi, chọn giống, quản lý môi trường nước đến cho ăn đúng kỹ thuật... Qua đó, đơn vị từng bước tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện theo phương pháp cuốn chiếu. Qua thử nghiệm, sản lượng bước đầu đạt hơn 3 tấn/ao.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Ngô Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 10 cho biết: “Trung đoàn xác định đây là mô hình chăn nuôi hiện đại áp dụng công nghệ cao, đầu tư cơ bản lớn nhưng cho kết quả bền vững nên thực hiện chặt chẽ từng khâu. Đơn vị đầu tư xây dựng các ao nuôi bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chủ động tìm hiểu kinh nghiệm chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh từ cơ quan chuyên môn và người dân địa phương. Đơn vị cũng liên kết đầu ra, bảo đảm sản phẩm nuôi trồng mang lại giá trị tốt, phục vụ xây dựng đơn vị và tái đầu tư tăng gia sản xuất theo hướng ổn định, lâu dài".

Không chỉ tôm sú, các loại: Dê, gà sao... cũng được Trung đoàn 10 nuôi theo mô hình ứng dụng công nghệ cao trong cho ăn, uống và giám sát.

Cải tạo đất, trồng cây thuốc nam, phục vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ.

Kết quả tăng gia sản xuất đã giúp Trung đoàn 10 đáp ứng nhu cầu rau xanh và một phần thực phẩm tươi sống cho bữa ăn bộ đội. Đơn vị cũng cải tạo đất để trồng vườn thuốc nam, phục vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ. Những kết quả đạt được trong tăng gia sản xuất không chỉ nâng cao chất lượng đời sống bộ đội mà còn góp phần xây dựng doanh trại Trung đoàn 10 thêm chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Theo Thượng tá Ngô Văn Phương, đơn vị đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất, cùng xây dựng, cùng nuôi trồng và cùng thụ hưởng. Thời gian tới, trung đoàn tiếp tục phát triển các mô hình tăng gia sản xuất hiệu quả, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi để cải thiện chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.