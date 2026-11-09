Trung Bộ mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước tình hình mưa lũ. Ảnh: Minh hoạ

Theo Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11, phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Phía nam Quảng Trị, phía đông Gia Lai và Đắk Lắk phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống và lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Rà soát phương án, sẵn sàng sơ tán người dân

Trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, mực nước nhiều hồ chứa trong khu vực đang ở mức thấp, Thủ tướng yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải báo cáo cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Các địa phương rà soát lại phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đồng thời, phân công các đồng chí trong Thường vụ, Thường trực ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các địa phương phải thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai, mưa lũ tới người dân. Những khu vực nguy hiểm phải được rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét. Trong đó, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Bảo đảm an toàn giao thông, hồ đập

Thủ tướng yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông. Tuyệt đối không để người, phương tiện đi qua ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn.

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt.

Các địa phương thông báo cho chủ công trình đang xây dựng, chủ khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản biết thông tin về thiên tai để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn.

Đồng thời, tổ chức trực ban, triển khai công tác phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động. Kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả, hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập lụt sâu, sạt lở, chia cắt nếu có.

Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thiên tai, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cơ quan khoa học tính toán các phương án điều tiết hồ chứa. Việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải bảo đảm hợp lý, khoa học để vừa bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn chống lũ cho hạ du, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước, nhất là trong bối cảnh dự báo nguy cơ thiếu nước trong mùa khô tới do tác động của El Nino.

Các lực lượng chủ động ứng phó

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư ra khỏi những khu vực nguy hiểm. Các quân khu, quân đoàn, đơn vị đóng trên địa bàn phối hợp với các lực lượng kịp thời hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng công an địa phương hỗ trợ sơ tán người dân, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường bị ngập lụt sâu, sạt lở và chi viện khi có đề nghị của địa phương.

Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo ứng phó, bảo đảm an toàn đối với người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.