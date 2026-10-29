Trung bộ mưa đến 250mm nhiều ngày tới, 13 địa phương cần đề phòng gió to, sóng biển cao 4m

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 28/10 có nơi trên 100 mm như các trạm: Đỉnh Bạch Mã - Phú Lộc (TP.Huế) là 117,6 mm; tại Bà Nà (TP.Đà Nẵng) 130 mm…

Dự báo thời tiết từ chiều tối 28/10 đến hết hôm nay 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 130 mm.

Trung bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày tới

Riêng phía nam tỉnh Quảng Trị, TP.Huế và phía đông bắc TP.Đà Nẵng có mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm; nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn lượng mưa trên 100 mm/3 giờ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp vừa văn bản gửi 13 tỉnh, thành phố đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông do ảnh hưởng của khối không khí lạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28/10, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m. Cùng thời điểm, vùng biển từ nam Quảng Trị - Đà Nẵng sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động với sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết xấu trên biển, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Đắk Lắk thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo, dự báo gió mạnh trên biển; kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Các địa phương duy trì kết nối thông tin liên lạc với các tàu, thuyền để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu ngay khi có yêu cầu.